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Золото подорожало на 2% после предложения Трампа о новых пошлинах против ЕС

Золото подорожало на 2% после предложения Трампа о новых пошлинах против ЕС Стоимость золота выросла в пятницу вечером на фоне неопределенности, усилившейся на мировых рынках после заявлений президента США Дональда Трампа о новых импортных пошлинах на товары из ЕС.
Финансы
23 мая 2025 г. 20:25
Золото подорожало на 2% после предложения Трампа о новых пошлинах против ЕС

Стоимость золота выросла в пятницу вечером на фоне неопределенности, усилившейся на мировых рынках после заявлений президента США Дональда Трампа о новых импортных пошлинах на товары из ЕС.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex повысилась на $65,86 относительно предыдущего закрытия, или на 2%, до $3 360,86 за тройскую унцию.

Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,78% - до $33,478 за унцию.

Ранее сегодня Трамп сообщил в соцсетях о том, что рекомендует ввести с 1 июня пошлины на товары из ЕС в размере 50%. Одновременно с этим спрос на защитные активы в периоды экономической турбулентности, такие как золото, повысился.

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