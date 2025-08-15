Золото подорожало из-за ослабления доллара и снижения доходности гособлигаций США

О нас

Финансы
15 августа 2025 г. 10:20
Стоимость золота в пятницу утром выросла на фоне ослабления курса доллара и снижения доходности гособлигаций США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на $6,67 относительно предыдущего закрытия, или на 0,2%, до $3 389,87 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,04% - до $38,085 за унцию.

В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 98 пунктов. Ослабление доллара увеличивает спрос держателей других иностранных валют на покупку золота.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) при этом опускалась до 4,273% с 4,293% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту надежный актив, снижение доходности которого также может способствовать росту котировок драгоценного металла.

