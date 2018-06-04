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    Золото подорожает до 1400 долларов за унцию в следующем году

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Несмотря на последовательное снижение цен на золото за последние два месяца, в 2019 году ожидается их подъем.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с этим прогнозом выступил менеджер по товарной стратегии TD Securities, одного из крупнейших финансовых институтов Канады, Барт Мелек. 

    Согласно прогнозу, цена золота в последнем квартале этого года будет расти и составит примерно 1 375 долларов США за унцию в последнем квартале следующего года.

    Отметим, что в настоящее время золото торгуется в среднем по 1 295 долларов за унцию.

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