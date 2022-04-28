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Золото подешевело вслед за укреплением доллара

Золото подешевело вслед за укреплением доллара Стоимость золота в четверг утром снизилась на фоне активного роста курса доллара к другим мировым валютам.
Финансы
28 апреля 2022 г. 10:26
Золото подешевело вслед за укреплением доллара

Стоимость золота в четверг утром снизилась на фоне активного роста курса доллара к другим мировым валютам.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 13,98 долларов США, или на 0,74%, до 1874,72 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом подешевел на 1,58%, до 23,09 доллара за унцию.

Американская валюта продолжает в значительной степени укрепляться по отношению к другим основным валютам – в четверг курс евро к доллару опустился до пятилетнего минимума, доллар также подорожал к иене до рекордного с 2002 года уровня.

На этом фоне наблюдается снижение стоимости сырьевых товаров, в том числе и золота, поскольку они становятся невыгодными для держателей иной валюты.

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