Золото подешевело вслед за укреплением доллара

Стоимость золота в четверг утром снизилась на фоне активного роста курса доллара к другим мировым валютам.

Стоимость золота в четверг утром снизилась на фоне активного роста курса доллара к другим мировым валютам.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 13,98 долларов США, или на 0,74%, до 1874,72 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом подешевел на 1,58%, до 23,09 доллара за унцию.

Американская валюта продолжает в значительной степени укрепляться по отношению к другим основным валютам – в четверг курс евро к доллару опустился до пятилетнего минимума, доллар также подорожал к иене до рекордного с 2002 года уровня.

На этом фоне наблюдается снижение стоимости сырьевых товаров, в том числе и золота, поскольку они становятся невыгодными для держателей иной валюты.