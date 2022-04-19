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Золото подешевело в рамках коррекции

Золото подешевело в рамках коррекции Стоимость золота во вторник утром коррекционно снизилась после преодоления отметки в 2 тыс. долларов США за тройскую унцию днем ранее.
Финансы
19 апреля 2022 г. 09:32
Золото подешевело в рамках коррекции

Стоимость золота во вторник утром коррекционно снизилась после преодоления отметки в 2 тыс. долларов США за тройскую унцию днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 9,4 доллара США, или на 0,47%, до 1 977,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,61%, до 25,988 доллара за унцию.

Золото дешевеет в рамках коррекции во вторник утром после того, как днем ранее стоимость драгоценного металла превысила 2 тыс. долларов за тройскую унцию впервые с 11 марта. Такому ралли способствовали опасения по поводу рекордной с 1981 года инфляции в США.

Кроме того, снижению цены на драгметалл способствует ралли на валютном рынке. Так, индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) растет на 0,17%, до 100,96 пункта. Более дорогой доллар делает золото менее выгодным для покупки.

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