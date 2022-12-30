Золото подешевело в предновогодний день

Золото утром последней торговой сессии года незначительно подешевело, во многом благодаря слабой активности покупателей.

Золото утром последней торговой сессии года незначительно подешевело, во многом благодаря слабой активности покупателей.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 2,75 доллара, или на 0,15%, до 1 823,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,45%, до 24,137 доллара за унцию.

В отсутствие покупателей сегодня золото в итоге может завершить уходящий год "в ноль" - пока с начала года его цена увеличивается менее чем на 0,5%. При этом прежнее падение стоимости драгметалла было во многом скомпенсировано последними двумя месяцами года - так, только за декабрь его цена выросла на 3,6%.