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Золото подешевело в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС США

Золото подешевело в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС США Стоимость золота в среду утром умеренно опустилась на ожиданиях по ужесточению монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
19 октября 2022 г. 09:15
Золото подешевело в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС США
google.az

Стоимость золота в среду утром умеренно опустилась на ожиданиях по ужесточению монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 4,65 доллара, или на 0,28%, до 1 651,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,04%, до 18,593 доллара за унцию.

ФРС с начала года постоянно повышает учетную ставку, причем по итогам предыдущих трех заседаний повышение составило по 0,75 процентного пункта. Такие меры принимаются для борьбы с высокой инфляцией. Ужесточение монетарной политики в США укрепляет доллар и повышает доходность американских гособлигаций как альтернативу другим "надежным" активам, таким как золото.

По данным CME Group, 90% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС в ноябре еще на 0,75 п.п., до 3,75-4% годовых.

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