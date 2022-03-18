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Золото подешевело в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС США

Золото подешевело в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС США Стоимость золота умеренно снижается в пятницу утром, главным образом в ожидании дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
18 марта 2022 г. 10:38
Золото подешевело в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС США

Стоимость золота умеренно снижается в пятницу утром, главным образом в ожидании дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 9,25 долларов США, или на 0,47%, до 1 934 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,79%, до 25,415 долларов за унцию.

Снижение котировок золота, по мнению некоторых экспертов, обусловлено тем, что инвесторы все еще оценивают решение ФРС о недавнем повышении учетной ставки и пытаются предсказать, как ситуация вокруг Украины повлияет на инфляцию и развитие экономики. При этом можно ожидать дальнейшего ужесточения монетарной политики хотя бы с учетом того, что Федрезерв позавчера резко повысила прогноз инфляции на текущий год — до 4,3% с 2,6%.

Аналитики Oanda, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считают, что "риск гораздо более агрессивного ужесточения со стороны ФРС все еще существует".

Ужесточение монетарной политики в США позитивно для доллара и, при прочих равных, негативно для золота. При повышении курса доллара драгметалл становится менее выгодным приобретением для держателей иной валюты.

Умеренное укрепление доллара наблюдается и сейчас, и это также уже оказывает некоторое давление на котировки золота — его курс растет против таких валют, как евро и иена, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,09%, до 98,06 пункта.

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Версия на английском языке Gold prices fall amid tightening of US Fed’s monetary policy

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