Золото подешевело в ожидании протокола заседания ФРС США

Стоимость золота во вторник утром незначительно снизилась. Рынки в ожидании публикации протокола февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Стоимость золота во вторник утром незначительно снизилась. Рынки в ожидании публикации протокола февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 4,15 доллара, или на 0,22%, до 1 846,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,5% - до 21,707 доллара за унцию.

В среду ожидается публикация протокола февральского заседания ФРС США, документ может содержать подсказки о дальнейшей кредитно-денежной политике. По данным CME Group, 81,9% аналитиков в марте ожидают повышения учетной ставки в США вновь на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых.

В ожидании очередного повышения учетной ставки, а также возможных "ястребиных" сигналов от ФРС о политике в дальнейшем укрепляется доллар - в частности, по отношению к евро и иене. А это само по себе негативный фактор для золота: драгметалл становится менее доступным для обладателей иных валют, кроме того, долларовые активы, главным образом гособлигации США, выступают альтернативным золоту направлением "надежных" инвестиций.