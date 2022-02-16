Золото подешевело в ожидании протокола ФРС США

Цена на золото в среду утром снизилась в преддверии публикации протокола Федеральной резервной системы США.

Цена на золото в среду утром снизилась в преддверии публикации протокола Федеральной резервной системы США.

Как передает Report, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 2,25 доллара США, или на 0,12%, до 1 853,95 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,16%, до 23,358 доллара за унцию.

В среду внимание инвесторов сосредоточено на предстоящей публикации протокола январского заседания ФРС США. Участники рынка надеются получить подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора.

Кроме того, заявление Минобороны России о возвращении вооруженных сил РФ в места постоянной дислокации после учений несколько разрядило обстановку вокруг Украины и вернуло инвесторам аппетит к риску. Следствием стало снижение интереса к активам-убежищам, таким как золото.