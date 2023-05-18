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Золото подешевело в ожидании новых статданных в начале торгов четверга

Золото подешевело в ожидании новых статданных в начале торгов четверга Стоимость золота снизилась в четверг утром. Инвесторы ожидают выход новых статданных.
Финансы
18 мая 2023 г. 09:57
Золото подешевело в ожидании новых статданных в начале торгов четверга

Стоимость золота снизилась в четверг утром. Инвесторы ожидают выход новых статданных.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 3,55 доллара (0,18%), до 1 981,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,49%, до 23,78 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают публикацию новой макростатистики, в первую очередь из США, для того чтобы оценить состояние экономики страны, а также следующий шаг Федеральной резервной системы. В четверг Минтруда США опубликует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране. Аналитики предполагают, что за неделю по 13 мая показатель снизился на 10 тыс. после роста на предыдущей неделе на 22 тыс., до максимума с октября 2021 года.

Другим фактором, играющим против золота, может быть обсуждение потолка государственного долга США. Ранее на этой неделе президент Джо Байден на встрече в Белом доме выразил оптимизм относительно перспективы разрешения проблемы. Позитивную оценку также дали ряд крупных экспертов, среди которых глава JPMorgan Джейми Даймон.

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