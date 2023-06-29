Золото подешевело в ожидании новостей из США

Цена на золото снизилась в четверг утром в преддверии публикации данных по ВВП США.

Цена на золото снизилась в четверг утром в преддверии публикации данных по ВВП США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 9,45 доллара (0,49%), до 1 912,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,48%, до 22,78 доллара за унцию.

Рынки в ожидании статистики по ВВП США, которая выйдет в четверг. Аналитики полагают, что экономика страны в первом квартале по третьей, окончательной оценке выросла на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) растет на 0,29%, до 103,2 пункта. Так, укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.