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Золото подешевело после заседания ФРС США

Золото подешевело после заседания ФРС США Стоимость золота в четверг утром снизилась, закрепившись возле уровня в 1 820 долларов за тройскую унцию.
Финансы
15 декабря 2022 г. 09:11
Золото подешевело после заседания ФРС США

Стоимость золота в четверг утром снизилась, закрепившись возле уровня в 1 820 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Инвесторы оценивают итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 16,95 доллара, или на 0,93%, - до 1 801,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 3,17% - до 23,372 доллара за унцию.

В среду ФРС объявил итоги декабрьского заседания. Регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку до уровня 4,25-4,5% годовых, также спрогнозировав на конец 2023 года базовую ставку на уровне не менее 4,75-5%.

Глава регулятора Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что ФРС считает целесообразным сохранение базовой процентной ставки на высоком уровне до тех пор, пока снижение инфляции не окажется стабильным и устойчивым.

Ожидания по высокой ставке благоприятны для доллара и негативны для золота, которое в этом случае становится менее доступным при покупке в другой валюте.

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Версия на азербайджанском языке Qızılın qiyməti düşüb
Версия на английском языке Gold prices fall after US Fed meeting

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