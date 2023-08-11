Золото подешевело после выхода статданных об ускорении инфляции в США

Стоимость золота в пятницу утром незначительно снизилась, трейдеры оценивают данные по инфляции в США.

Стоимость золота в пятницу утром незначительно снизилась, трейдеры оценивают данные по инфляции в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 1,15 доллара (0,06%), до 1 947,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,25%, до 22,767 доллара за унцию.

В четверг была опубликована статистика об инфляции в США, которая повлияла на стоимость американской валюты и, соответственно, на стоимость золота. Годовая инфляция в США по итогам июля составила 3,2% против 3% месяцем ранее, ускорившись впервые с июня 2022 года. Вместе с этим значение оказалось ниже прогноза в 3,3%.

Утром индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) увеличился на 0,03%, до 102,57 пункта.