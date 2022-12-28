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Золото подешевело после трехдневного роста стоимости

Золото подешевело после трехдневного роста стоимости Стоимость золота в среду утром незначительно снизилась после роста в течение предыдущих трех торговых дней.
Финансы
28 декабря 2022 г. 09:59
Золото подешевело после трехдневного роста стоимости

Стоимость золота в среду утром незначительно снизилась после роста в течение предыдущих трех торговых дней.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 4,15 доллара, или на 0,23%, до 1 818,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,01%, до 24,215 доллара за унцию.

За эти три дня стоимость драгоценного металла увеличилась более чем на 1,5%. Этому в том числе способствовало некоторое ослабление доллара после новостей об отмене части коронавирусных ограничений в Китае.

Удешевление доллара положительно влияет на стоимость золота, которое в этом случае становится более доступным при покупке в другой валюте.

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Версия на английском языке Gold drops after three-day increase

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