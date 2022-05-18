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Золото подешевело под давлением укрепляющегося доллара

Золото подешевело под давлением укрепляющегося доллара Цена золота в среду утром снизилась на фоне укрепления доллара.
Финансы
18 мая 2022 г. 10:13
Золото подешевело под давлением укрепляющегося доллара

Цена золота в среду утром снизилась на фоне укрепления доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 10,14 доллара, или на 0,55% — до 1808,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,99% — до 21,535 доллара за унцию.

Индекс доллара увеличился на 0,07 пункта на "ястребиных" заявлениях главы ФРС США Джерома Пауэлла о готовности к "более агрессивным" шагам для снижения инфляции в стране, включая дальнейшее повышение процентной ставки.

В конце апреля президент США Джо Байден заявил, что не опасается рецессии в американской экономике. Вслед за этим в начале мая ФРС повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов, до 0,75-1%, для борьбы с инфляцией.

С тех пор золото оказалось под давлением растущего курса доллара. Котировки в конце апреля ушли ниже психологической отметки 1 900 долларов, а 13 мая протестировали следующий круглый уровень — 1 800 долларов, но затем немного скорректировались вверх.

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