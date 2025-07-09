Золото подешевело перед выходом протокола ФРС США

Стоимость золота снизилась перед выходом протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Стоимость золота снизилась перед выходом протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, это следует из данных бирж.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $20,68 относительно предыдущего закрытия, или на 0,62%, до $3 296,22 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,06% - до $36,773 за унцию.

Позднее в среду планируется публикация протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 4,25-4,5% годовых.