Золото подешевело перед выходом данных об инфляции в США

Цена на золото умеренно снизилась в среду утром, пока инвесторы находятся в ожидании статистики потребительских цен в США.

Цена на золото умеренно снизилась в среду утром, пока инвесторы находятся в ожидании статистики потребительских цен в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 5,95 доллара (0,29%), до 2037,05 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,22%, до 25,84 доллара за унцию.

Согласно прогнозам экспертов, годовая инфляция в США по итогам апреля сохранилась на уровне 5%, как это было зафиксировано и месяцем ранее.

Золото чувствительно к такой статистике из США. Она влияет на монетарную политику Федеральной резервной системы, которая в свою очередь в том числе отражается на курсе доллара.

Следующее заседание Федрезерва США пройдет 14-15 марта. По данным CME Group, 74,2% аналитиков закладывают сохранение ставки рефинансирования на уровне 5-5,25% годовых, остальные допускают ее повышение на 0,25 процентного пункта.