Золото подешевело на укреплении доллара

Стоимость золота в понедельник утром незначительно снизилась.

Стоимость золота в понедельник утром незначительно снизилась.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

На фоне проходящих в Китае протестов американская валюта получила поддержку, что негативно отразилось на драгметалле.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 3,15 доллара, или на 0,18%, до 1 750,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,76% - до 21,267 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,36%, до 106,34 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки драгоценного металла в другой валюте.

Внимание рынков обращено в сторону КНР. На фоне ужесточения карантинных ограничений в стране проходят протесты, в том числе в Шанхае и Пекине. Китай регистрирует рекордное число новых суточных заражений четвертый день подряд - в субботу было выявлено 39 791 новый случай заражения.

Традиционно более надежный доллар получил поддержку на фоне опасений по поводу Китая, так как карантинные ограничения в стране негативно отражаются на экономических перспективах, и рынки опасаются рецессии.