Золото подешевело на укреплении доллара

Цена на золото в понедельник утром снизилась. На котировки драгоценного металла влияет удорожание доллара после заявлений Федрезерва США о том, что намерен придерживаться ужесточения монетарной политики.

Цена на золото в понедельник утром снизилась. На котировки драгоценного металла влияет удорожание доллара после заявлений Федрезерва США о том, что намерен придерживаться ужесточения монетарной политики.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизился на 4,85 доллара, или на 0,27%, до 1 764,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,39%, до 21,582 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,56%, до 106,89 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для его покупки в другой валюте.

В понедельник представитель ФРС Кристофер Уоллер заявил, что ставка продолжит оставаться высокой и повышаться, пока регулятор не увидит у инфляции устойчивой динамики снижения к целевой отметке в 2%.

Заявления последовали после статистики об очередном замедлении инфляции в США: в октябре рост потребительских цен замедлился до 7,7% с 8%, что оказалось ниже прогноза. Такие данные усилили ожидание того, что ФРС ослабит темпы повышения с 75 базисных пунктов до 50 базисных пунктов в декабре. Инфляция замедлилась четвертый месяц подряд, при этом с начала года не опускалась ниже 7,5%, а выше целевой отметки находится устойчиво с марта 2021 года.

Золото чувствительно к сигналам по ставке от ФРС, так как они отражаются на курсе доллара, влияющем на стоимость драгоценного металла. "Ястребиные" комментарии регулятора усилили ожидания по жесткой монетарной политике, что позитивно для доллара и негативно для золота.