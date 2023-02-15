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Золото подешевело на укреплении доллара после статистики по инфляции в США

Золото подешевело на укреплении доллара после статистики по инфляции в США Цена на золото в среду утром опустились.
Финансы
15 февраля 2023 г. 09:11
Золото подешевело на укреплении доллара после статистики по инфляции в США

Цена на золото в среду утром опустились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. При этом доллар дорожает к мировым валютам после данных о более слабом, чем ожидалось, замедлении инфляции в США.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 7,2 доллара, или на 0,39% - до 1 858,2 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,58% - до 21,747 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 103,4 пункта. Укрепление доллара оказывает давление на котировки золота, делая его менее доступным для покупки в другой валюте.

Годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 6,4% с 6,5% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 6,2%. В месячном выражении потребительские цены в январе выросли на 0,5%.

Инфляция в США почти два года остается выше целевого уровня в 2%. Данные о более слабом замедлении инфляции в январе поддержали ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может сохранять высокие ставки дольше, чем ожидали рынки.

Такие сигналы позитивны для доллара. Это, в свою очередь, влияет на котировки золота.

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