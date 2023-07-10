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Золото подешевело на укреплении доллара и росте доходности госбондов США

Золото подешевело на укреплении доллара и росте доходности госбондов США Золото в понедельник утром подешевело на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США.
Финансы
10 июля 2023 г. 09:32
Золото подешевело на укреплении доллара и росте доходности госбондов США

Золото в понедельник утром подешевело на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на 5,95 доллара (0,31%), до 1 926,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,33%, до 23,218 доллара за унцию.

В понедельник индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) увеличился на 0,55%, до 102,46 пункта. Так, удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.

Также снижению котировок золота способствует рост доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) выросла до 4,083% с уровня прошлого закрытия в 4,052%. Американские гособлигации являются альтернативной инвестицией золоту, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

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