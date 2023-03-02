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Золото подешевело на укреплении доллара и ожидании решений ФРС США

Золото подешевело на укреплении доллара и ожидании решений ФРС США Стоимость золота в четверг утром снизилась.
Финансы
2 марта 2023 г. 09:55
Золото подешевело на укреплении доллара и ожидании решений ФРС США

Стоимость золота в четверг утром снизилась.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Сдерживает котировки драгоценного металла укрепление доллара, также рынки продолжают оценивать планы Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении ключевой ставки.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 4,75 доллара, или на 0,26% - до 1 840,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевело на 0,25% - до 21,043 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) растет на 0,1%, до 104,58 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

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