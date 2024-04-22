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Золото подешевело на снижении напряженности на Ближнем Востоке

Золото подешевело на снижении напряженности на Ближнем Востоке Цены на золото упали более чем на 2% в понедельник на фоне снижения геополитических рисков.
Финансы
22 апреля 2024 г. 16:56
Золото подешевело на снижении напряженности на Ближнем Востоке

Цены на золото упали более чем на 2% в понедельник на фоне снижения геополитических рисков.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex опустились на 2,4%, до 2 356,5 доллара за унцию.

Израиль и Иран обменялись взаимными ударами, спровоцировав панику по поводу эскалации конфликта в регионе. Однако власти Ирана в итоге заняли довольно сдержанную позицию, отметив отсутствие серьезных последствий израильской атаки и необходимости отвечать новым ударом.

Такое развитие событий сократило наценку на риск на рынке, отметил Николас Фраппел из ABC Refinery.

Также участники рынка ждут новых статданных из США. В частности, в пятницу будут обнародован ценовой индекс PCE, на который обращает особое внимание Федрезерв США при оценке рисков инфляции. Аналитики предполагают, что в марте индикатор вырос на 2,6% после подъема на 2,5% в феврале.

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