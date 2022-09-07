Золото подешевело на росте доходности гособлигаций США

Стоимость золота в среду утром незначительно опустилась за счет роста доходности альтернативного инструмента "безопасных" инвестиций — гособлигаций США.

Стоимость золота в среду утром незначительно опустилась за счет роста доходности альтернативного инструмента "безопасных" инвестиций — гособлигаций США.

Как передает Report, цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 7,05 доллара, или на 0,41%, до 1 705,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,42%, до 17,832 доллара за унцию.

Аналитики отмечают влияние на стоимость золота роста доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних этих бумаг поднимается шесть недель подряд и сейчас составляет 3,338%.

Гособлигации США — альтернативная золоту инвестиция, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.