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Золото подешевело на росте доходности американских гособлигаций

Золото подешевело на росте доходности американских гособлигаций Цена на золото в среду утром снизилась под давлением растущей доходности казначейских гособлигаций США.
Финансы
8 июня 2022 г. 09:54
Золото подешевело на росте доходности американских гособлигаций

Цена на золото в среду утром снизилась под давлением растущей доходности казначейских гособлигаций США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 1,85 доллара, или на 0,1%, до 1 850,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,31% — до 22,108 доллара за унцию.

На рынке золота в среду утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствует рост доходности гособлигаций США (US Treasuries) до 3,007% с уровня предыдущего закрытия в 2,97%.

Кроме того, давление на драгоценный металл оказывает более дорогой доллар. Так, индекс доллара растет на 0,23%, до 102,55 пункта.

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