Золото подешевело на подорожавшем долларе

Стоимость золота в четверг утром опустились на фоне роста курса доллара к мировым валютам — инвесторы бурно отреагировали на данные о рекордной с ноября 1981 года инфляции в США, поддержавшие ожидания по увеличению ставки Федеральной резервной системой (Ф

Стоимость золота в четверг утром опустились на фоне роста курса доллара к мировым валютам — инвесторы бурно отреагировали на данные о рекордной с ноября 1981 года инфляции в США, поддержавшие ожидания по увеличению ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 9,05 доллара, или на 0,52%, до 1726,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,8% — до 19,04 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,43%, до 108,42 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.

Заметное влияние на торги оказала статистика по инфляции в США, опубликованная в среду. В июне годовая инфляция в стране ускорилась до 9,1% в годовом выражении после 8,6% месяцем ранее. Июньский показатель стал самым высоким с ноября 1981 года.

Статистика заметно подкрепила ожидания по повышению ставки. По данным CME Group, почти 82% экспертов полагают, что по итогам июльского заседания ФРС учетная ставка будет повышена сразу на 100 базисных пунктов — до 2,5-2,75%, до выхода статистики около 91% прогнозировали повышение только на 75 базисных пунктов. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что негативно для спроса на золото