Золото подешевело на перспективах ужесточения монетарной политики ФРС США

Стоимость золота в понедельник утром снизилась на приближающихся перспективах дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Стоимость золота в понедельник утром снизилась на приближающихся перспективах дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex опустилась на 16,4 доллара США, или на 0,84%, до 1 918,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевело на 1,74%, до 23,837 доллара за унцию.

Цена на золото продолжает снижаться после падения почти на 3% по итогам прошлой недели. В фокусе инвесторов находятся заявления представителей ФРС относительно курса дальнейшей политики регулятора. Ранее председатель Федрезерва Джером Пауэлл уже заявил о необходимости продолжения повышения учетной ставки, а также анонсировал ее рост сразу на 0,5 процентных пункта по итогам майского заседания.

Такие ожидания, в частности, стали фактором роста для курса доллара. Более дорогой доллар делает золото менее выгодным для держателей иной валюты. Это, а также увеличение доходности и, соответственно, привлекательности американского госдолга как альтернативного драгметаллу направления "надежных" инвестиций понижает спрос на золото.