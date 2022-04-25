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Золото подешевело на перспективах ужесточения монетарной политики ФРС США

Золото подешевело на перспективах ужесточения монетарной политики ФРС США Стоимость золота в понедельник утром снизилась на приближающихся перспективах дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
25 апреля 2022 г. 09:58
Золото подешевело на перспективах ужесточения монетарной политики ФРС США

Стоимость золота в понедельник утром снизилась на приближающихся перспективах дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex опустилась на 16,4 доллара США, или на 0,84%, до 1 918,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевело на 1,74%, до 23,837 доллара за унцию.

Цена на золото продолжает снижаться после падения почти на 3% по итогам прошлой недели. В фокусе инвесторов находятся заявления представителей ФРС относительно курса дальнейшей политики регулятора. Ранее председатель Федрезерва Джером Пауэлл уже заявил о необходимости продолжения повышения учетной ставки, а также анонсировал ее рост сразу на 0,5 процентных пункта по итогам майского заседания.

Такие ожидания, в частности, стали фактором роста для курса доллара. Более дорогой доллар делает золото менее выгодным для держателей иной валюты. Это, а также увеличение доходности и, соответственно, привлекательности американского госдолга как альтернативного драгметаллу направления "надежных" инвестиций понижает спрос на золото.

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Версия на азербайджанском языке Qızıl ucuzlaşıb
Версия на английском языке Gold falls amid prospects of tightening monetary policy of US Federal Reserve

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