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Золото подешевело на перспективах повышения учетной ставки ФРС США

Золото подешевело на перспективах повышения учетной ставки ФРС США Цена на золото в пятницу утром снизилась, инвесторы взвешивают перспективы повышения базовой процентной ставки Федрезервом США.
Финансы
1 апреля 2022 г. 09:22
Золото подешевело на перспективах повышения учетной ставки ФРС США

Цена на золото в пятницу утром снизилась, инвесторы взвешивают перспективы повышения базовой процентной ставки Федрезервом США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снижается на 12,2 доллара США, или на 0,63%, до 1 937 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,56%, до 24,992 доллара за унцию.

Стоимость драгоценного металла в пятницу утром находится под давлением ожиданий повышения учетной ставки ФРС. При повышении базовой ставки курс национальной валюты растет, а золото дешевеет. "Опасения рынков по поводу стагфляции, вероятно, неуместны — это означает, что цены в конечном итоге окажутся под давлением, поскольку Федрезерв повышает процентные ставки", — пишет газета Wall Street Journal.

Кроме того, снижению цен на драгоценный металл способствует уже укрепляющийся доллар, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,14%, до 98,45 пункта.

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Версия на английском языке Gold falling in price amid prospects of raising Fed discount rate

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