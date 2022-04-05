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Золото подешевело на перспективах дальнейшего роста учетной ставки ФРС США

Золото подешевело на перспективах дальнейшего роста учетной ставки ФРС США Цена на золото во вторник утром снизилась, инвесторы оценивают перспективы дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федрезервом США.
Финансы
5 апреля 2022 г. 09:46
Золото подешевело на перспективах дальнейшего роста учетной ставки ФРС США

Цена на золото во вторник утром снизилась, инвесторы оценивают перспективы дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федрезервом США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 5,7 долларов США, или на 0,29%, до 1 928,3 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,06%, до 24,578 доллара за унцию.

Драгоценный металл дешевеет, поскольку инвесторы делают ставку на то, что ФРС в скором времени продолжит повышение базовой процентной ставки. Это будет позитивно для национальной валюты и негативно для золота.

Кроме того, рост доходности десятилетних US Treasuries до 2,421% с уровня предыдущего закрытия в 2,412% также оказывает давление на стоимость драгоценного металла.

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Версия на азербайджанском языке Qızıl ucuzlaşıb
Версия на английском языке Gold falls amid prospects for further growth of US Federal Reserve rate

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