Золото подешевело на ожиданиях вокруг политики ФРС США

Стоимость золота в понедельник утром снизилась.

Стоимость золота в понедельник утром снизилась.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры оценивают перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 5,8 доллара (0,3%), до 1 923,6 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,2%, до 23,067 доллара за унцию.

В среду будет опубликован протокол июньского заседания Федрезерва, в котором могут содержаться подсказки о дальнейших планах регулятора по ставке.

По итогам встречи в прошлом месяце центробанк сохранил базовую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых. По данным CME Group, 87,4% аналитиков закладывают повышение ставки в текущем месяце на 25 базисных пунктов. Заседание запланировано на 25-26 июля.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как это влияет на стоимость доллара, от которого зависят котировки драгметалла. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.