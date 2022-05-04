Золото подешевело на ожиданиях повышения учетной ставки ФРС США

Стоимость золота умеренно снизилась в среду утром в ожидании повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Стоимость золота умеренно снизилась в среду утром в ожидании повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 4,77 доллара, или на 0,25%, до 1 865,84 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевело на 0,18%, до 22,624 доллара за унцию.

Внимание инвесторов в среду сосредоточено на предстоящих результатах заседания ФРС. Аналитики ожидают, что регулятор повысит учетную ставку, причем сразу до 0,75-1%.

Повышение учетной ставки помимо всего прочего позитивно для американской валюты, что может оказать дополнительное давление на стоимость драгоценного металла, исчисляемого в долларах.