Золото подешевело на ожиданиях повышения ставки рефинансирования в США

Цена на золото незначительно опустилась с началом последнего дня месяца, в то время как рынки продолжают ожидать решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о дальнейшей величине ставки рефинансирования, которая будет действовать с февраля.

Цена на золото незначительно опустилась с началом последнего дня месяца, в то время как рынки продолжают ожидать решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о дальнейшей величине ставки рефинансирования, которая будет действовать с февраля.

Как передает Report, об этом следует из биржевых котировок.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 3,2 доллара, или на 0,17%, до 1 919,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,06%, до 23,718 доллара за унцию.

Свои решения в рамках монетарной политики ФРС объявит в среду, 1 февраля. По данным CME Group, 98% аналитиков закладывают повышение учётной ставки на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.

Несмотря на то, что в прошлом году регулятор в борьбе с высокой инфляцией последовательно повышал эту ставку более высокими темпами, любое дальнейшее ужесточение позитивно для курса доллара и доходности американского госдолга, а значит, негативно для цены на золото. В то же время само снижение темпа повышения, которое скорее всего будет, приводит лишь к умеренному удешевлению драгметалла.