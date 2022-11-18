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Золото подешевело на ожиданиях повышения ставки ФРС США

Золото подешевело на ожиданиях повышения ставки ФРС США Стоимость золота в пятницу утром опустилась.
Финансы
18 ноября 2022 г. 09:40
Золото подешевело на ожиданиях повышения ставки ФРС США

Стоимость золота в пятницу утром опустилась.

Как передает Report, это следует из данных торгов. Трейдеры по-прежнему ждут повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в декабре.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 11,05 доллара, или на 0,62% - до 1 764,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,82% - до 21,133 доллара за унцию.

С начала недели золото может показать снижение после двух недель роста, а с начала ноября цена драгоценного металла поднялась на 7,6%, примерно с 1 640 долларов.

Инвесторы проявляют осторожность в пятницу, продолжая оценивать перспективы политики ФРС. Рынки полагают, что регулятор в декабре вновь повысит ставку, но замедлит темпы повышения до 50 базисных пунктов после четырех повышений на 75 базисных пунктов. При этом представители ФРС заявляют о приверженности дальнейшему ужесточению монетарной политики на фоне по-прежнему высокой инфляции.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС, поскольку действия регулятора влияют на курс доллара.

В целом торги проявляют волатильность в конце недели. Доллар снижается к другим мировым валютам, при этом дешевеют и золото, и нефть. Обычно удешевление американской валюты, напротив, поддерживает котировки сырья, делая его доступнее для держателей другой валюты.

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Версия на английском языке Gold falls in price amid expectations for US Fed rate hike

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