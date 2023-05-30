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Золото подешевело на ожиданиях новостей по повышению лимита госдолга США

Золото подешевело на ожиданиях новостей по повышению лимита госдолга США Золото подешевело во вторник утром до уровня чуть ниже 1 955 долларов за тройскую унцию на ожидании новостей по повышению лимита госдолга США.
Финансы
30 мая 2023 г. 10:08
Золото подешевело на ожиданиях новостей по повышению лимита госдолга США

Золото подешевело во вторник утром до уровня чуть ниже 1 955 долларов за тройскую унцию на ожидании новостей по повышению лимита госдолга США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 8,55 доллара (0,44%), до 1 954,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 1,07%, до 23,11 доллара за унцию.

Продолжает влиять на торги неопределенность, связанная с повышением потолка госдолга США. Президент страны Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти для предотвращения дефолта.

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Версия на английском языке Gold falls in price amid expectation around US national debt limit

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