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Золото подешевело на ожиданиях итогов заседания ФРС США

Золото подешевело на ожиданиях итогов заседания ФРС США Стоимость золота в понедельник утром умеренно снизилась в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
25 июля 2022 г. 10:26
Золото подешевело на ожиданиях итогов заседания ФРС США
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Стоимость золота в понедельник утром умеренно снизилась в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 5,4 доллара, или на 0,31%, до 1 722 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,99% — до 18,433 доллара за унцию.

В среду будут опубликованы решения ФРС, по данным CME Group большинство аналитиков ждет повышения учетной ставки до 2,25-2,5% с 1,5-1,75%. В июне регулятор уже повысил ставку на 75 базисных пунктов.

Ужесточение монетарной политики в США позитивно для доллара. А с начала июля золото подешевело уже на 4,7%. Аналитики считают, что цены на золото в июле продолжают изменяться противоположно динамике курса доллара.

Укрепление доллара делает более прибыльными инвестиции в долларовые активы, в частности, в гособлигации США, а они конкурируют с драгметаллом в качестве направления "безопасных" инвестиций.

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