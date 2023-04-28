Золото подешевело на оценках макростатистики США и ожидании решений ФРС

Стоимость золота незначительно снизилась в пятницу утром.

Стоимость золота незначительно снизилась в пятницу утром.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 3,85 доллара (0,19%), до 1994,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,04%, до 25,198 доллара за унцию.

При этом с начала месяца стоимость золота выросла на 1,26%, стоимость серебра - на 7,7%, причем драгметаллы в плюсе второй месяц подряд. Таким образом, на рынке продолжается умеренное, но неуклонное подорожание драгметалла как актива-убежища в условиях пессимистичных макроэкономических прогнозов.

Рынки также оценивают американскую макростатистику, опубликованную днем ранее. Так, ВВП США в первом квартале, согласно первой оценке, вырос на 1,1% в пересчете на год.

Помимо этого, трейдеры ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 2-3 мая. Согласно CME Group, свыше 85% аналитиков ожидают, что регулятор повысит учетную ставку еще на 0,25 процентного пункта.