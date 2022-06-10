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Золото подешевело на новых коронавирусных ограничениях в Китае

Золото подешевело на новых коронавирусных ограничениях в Китае Цена на золото в пятницу утром снизилась на введении в Китае новых коронавирусных ограничений.
Финансы
10 июня 2022 г. 09:34
Золото подешевело на новых коронавирусных ограничениях в Китае

Цена на золото в пятницу утром снизилась на введении в Китае новых коронавирусных ограничений.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 7,3 доллара, или на 0,39%, до 1 845,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,84% — до 21,633 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается отрицательная динамика. Инвесторы опасаются за спрос со стороны Китая, так как власти страны ввели новые ограничительные меры для сдерживания пандемии коронавируса в Пекине и Шанхае.

Кроме того, давление на стоимость золота оказывает доходность гособлигаций США (US Treasuries), которая растет до 3,055% с уровня предыдущего закрытия в 3,042%.

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Версия на английском языке Gold prices fall amid new coronavirus restrictions in China

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