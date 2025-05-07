Золото подешевело на новостях о прогрессе торговых отношений Китая и США

Стоимость золота снижается в среду утром после новостей относительно развития торговых отношений между Китаем и США.

Стоимость золота снижается в среду утром после новостей относительно позитивного развития торговых отношений между Китаем и США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на $27,93 относительно предыдущего закрытия, или на 0,82%, - до $3 394,87 за тройскую унцию.

Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,43% - до $33,237 за унцию.

Мировые инвесторы продолжают оценку новостей относительно прогресса в торговых отношениях между США и КНР. В среду из заявления министерства коммерции Китая стало известно, что страна согласилась на контакты с США по торговле, основываясь на ожидании мирового сообщества, интересах КНР и призывах американского бизнеса.

После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.