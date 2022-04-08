Золото подешевело на фоне возможного повышения ставки ФРС

Цены на золото в пятницу утром снизились под давлением возможного дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федрезервом США (ФРС).

Цены на золото в пятницу утром снизились под давлением возможного дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федрезервом США (ФРС).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 8,6 долларов США, или на 0,44%, до 1 929,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,12%, до 24,705 долларов за унцию.

В пятницу утром рынки оценивают комментарии главы ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда, о том, что Федрезерв пока не совсем контролирует уровень инфляции и, скорее всего, будет довольно резко повышать учетную ставку. Повышение базовой процентной ставки позитивно для доллара и негативно для драгметалла.

Тем не менее, драгоценный металл все еще держится на ценовом уровне выше 1 900 долларов за тройскую унцию в качестве актива-убежища при международной напряженности вокруг Украины.