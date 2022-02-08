Золото подешевело на фоне укрепления доллара

Стоимость золота во вторник утром снизилась на фоне роста курса доллара.

Стоимость золота во вторник утром снизилась на фоне роста курса доллара.

Как передает Report, цена апрельского фьючерса на драгоценный металл на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 1,6 доллара, или на 0,09% — до 1 820,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,94% — до 22,858 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает рост курса доллара, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повысился на 0,19%, до 95,58 пункта. Более дорогой доллар делает золото менее привлекательным для покупки.

В четверг будет опубликована статистика по инфляции в США в январе. Эксперты ожидают, что годовая инфляция в стране ускорилась до 7,3% с 7% в декабре. Такой уровень роста цен может стать рекордным с февраля 1982 года. При этом в случае более высокой инфляции золото становится активом-убежищем, выгодным для покупки.