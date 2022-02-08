Золото подешевело на фоне укрепления доллара

Стоимость золота во вторник утром снизилась на фоне роста курса доллара.
Как передает Report, цена апрельского фьючерса на драгоценный металл на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 1,6 доллара, или на 0,09% — до 1 820,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,94% — до 22,858 доллара за унцию.
Давление на стоимость золота оказывает рост курса доллара, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повысился на 0,19%, до 95,58 пункта. Более дорогой доллар делает золото менее привлекательным для покупки.
В четверг будет опубликована статистика по инфляции в США в январе. Эксперты ожидают, что годовая инфляция в стране ускорилась до 7,3% с 7% в декабре. Такой уровень роста цен может стать рекордным с февраля 1982 года. При этом в случае более высокой инфляции золото становится активом-убежищем, выгодным для покупки.