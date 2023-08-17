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Золото подешевело на фоне роста доходности гособлигаций США

Золото подешевело на фоне роста доходности гособлигаций США Золото в четверг утром подешевело и торгуется ниже 1 925 долларов за тройскую унцию на фоне роста доходности гособлигаций США после выхода протокола Федеральной резервной системы (ФРС).
Финансы
17 августа 2023 г. 09:51
Золото подешевело на фоне роста доходности гособлигаций США

Золото в четверг утром подешевело и торгуется ниже 1 925 долларов за тройскую унцию на фоне роста доходности гособлигаций США после выхода протокола Федеральной резервной системы (ФРС).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 5,05 доллара (0,26%), до 1 923,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,04%, до 22,543 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США выросла до 4,295% с 4,26% на предыдущем закрытии. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как надежный актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

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Версия на английском языке Gold falls amid rising US government bond yields

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