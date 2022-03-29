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Золото подешевело на фоне роста доходности гособлигаций США

Золото подешевело на фоне роста доходности гособлигаций США Цены на золото во вторник утром продолжили снижение второй день подряд под давлением роста доходности казначейских гособлигаций США.
Финансы
29 марта 2022 г. 09:50
Золото подешевело на фоне роста доходности гособлигаций США

Цены на золото во вторник утром продолжили снижение второй день подряд под давлением роста доходности казначейских гособлигаций США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 18,2 доллара США, или на 0,94%, до 1 921,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 0,92%, до 24,965 доллара за унцию.

Доходность десятилетних US Treasuries повысился до 2,481% с уровня предыдущего закрытия в 2,477%. Это оказывает давление на котировки драгметалла.

По словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, стоимость золота может колебаться в диапазоне 1 900-1 950 долларов, поскольку распродажа на мировом рынке облигаций, похоже, только приостанавливается.

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