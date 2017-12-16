Золото подешевело на фоне резкого снижения импорта в Индию

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Импорт золота в Индию в ноябре 2017 года снизился на 26% по сравнению с показателем за аналогичный месяц предыдущего года и составил 3,267 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, об этом говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

При этом всего за 11 месяцев, по подсчетам, поставки золота в Индию выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили 32,88 млрд долларов.

Отметим, что Индия долгое время являлась крупнейшим потребителем золота в мире, практически не производя его сама. Однако с 2013 года она борется с Китаем за первенство по этому показателю.

Опубликованные данные отрицательно повлияли на цену золота, которая после вчерашнего роста до 1264,5 доллара снизилась до 1,257 доллара за унцию. На фоне дальнейшего повышения учетной ставки Федрезервом в марте, не исключено, что в первом квартале 2018 года золото упадет до 1200 долларов/унция.