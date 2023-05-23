О нас

Золото подешевело на фоне переговоров о госдолге США

Золото подешевело на фоне переговоров о госдолге США Цена на золото во вторник утром демонстрирует снижение, в то время как финансовые рынки следят за перипетиями обсуждения предела госдолга США.
Финансы
23 мая 2023 г. 09:48
Золото подешевело на фоне переговоров о госдолге США

Цена на золото во вторник утром демонстрирует снижение, в то время как финансовые рынки следят за перипетиями обсуждения предела госдолга США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 13,85 доллара (0,7%), до 1 963,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,93%, до 23,64 доллара за унцию.

Одной из главных тем остается вопрос повышения потолка госдолга США. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил после встречи с американским президентом Джо Байденом, что уверен в успехе переговоров на эту тему. В то же время Маккарти отметил, что бездействие Байдена может привести к дефолту США, и хотя время до 1 июня еще есть, у законодателей должно быть не более трех суток на изучение окончательной договоренности.

Традиционно золото выступает как актив-убежище, и признаки разрешения этой ситуации снижают его популярность у инвесторов.

Рынки также ждут в среду публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, документ может содержать подсказки о дальнейших планах регулятора. А в четверг будет опубликована промежуточная оценка квартальной динамики ВВП США. Как полагают эксперты, Минторг страны сохранит оценку увеличения американской экономики на уровне 1,1% в пересчете на год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qızıl ABŞ-ın dövlət borcu ilə bağlı danışıqlar fonunda ucuzlaşır
Версия на английском языке Gold drops on discussions of US national debt

Самое читаемое

МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
16 мая 2023 г. 11:32
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
17 мая 2023 г. 16:27
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
18 мая 2023 г. 10:00
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
18 мая 2023 г. 12:15
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей
16 мая 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi