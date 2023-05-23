Золото подешевело на фоне переговоров о госдолге США

Цена на золото во вторник утром демонстрирует снижение, в то время как финансовые рынки следят за перипетиями обсуждения предела госдолга США.

Цена на золото во вторник утром демонстрирует снижение, в то время как финансовые рынки следят за перипетиями обсуждения предела госдолга США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 13,85 доллара (0,7%), до 1 963,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,93%, до 23,64 доллара за унцию.

Одной из главных тем остается вопрос повышения потолка госдолга США. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил после встречи с американским президентом Джо Байденом, что уверен в успехе переговоров на эту тему. В то же время Маккарти отметил, что бездействие Байдена может привести к дефолту США, и хотя время до 1 июня еще есть, у законодателей должно быть не более трех суток на изучение окончательной договоренности.

Традиционно золото выступает как актив-убежище, и признаки разрешения этой ситуации снижают его популярность у инвесторов.

Рынки также ждут в среду публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, документ может содержать подсказки о дальнейших планах регулятора. А в четверг будет опубликована промежуточная оценка квартальной динамики ВВП США. Как полагают эксперты, Минторг страны сохранит оценку увеличения американской экономики на уровне 1,1% в пересчете на год.