Золото подешевело на фоне ослабления внешнеполитической напряженности

Золото в понедельник утром немного подешевел за счет некоторого кажущегося снижения напряженности ситуации между Россией и Украиной.

Золото в понедельник утром немного подешевел за счет некоторого кажущегося снижения напряженности ситуации между Россией и Украиной.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 7,2 доллара США, или на 0,36%, до 1 977,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подешевел на 1,04%, до 25,887 доллара за унцию.

Стоимость золота снижается, так как надежды на прогресс в российско-украинских переговорах уменьшают спрос на драгоценный металл в качестве актива-убежища. Но это снижение может быть временным, следует из оценок ряда экспертов.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в переговорах с Украиной есть "определенные позитивные сдвиги".

"Хотя комментарии Путина, вероятно, и вселяют в участников рынка надежду на то, что переговоры о прекращении огня идут в правильном направлении, опасения по поводу состояния экономики вряд ли исчезнут в ближайшее время, поэтому снижение стоимости золота, возможно, будет временным", — пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.