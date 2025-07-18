Золото подешевело на фоне оценки инвесторами действий ФРС США

Стоимость золота в пятницу утром снизилась на фоне оценки инвесторами дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике.

Стоимость золота в пятницу утром снизилась на фоне оценки инвесторами дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике.

Как передает Report, это следует из биржевых данных.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $2,88 относительно предыдущего закрытия, или на 0,09%, до $3 342,42 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,42% - до $38,463 за унцию.

Внимание трейдеров сосредоточено вокруг монетарной политики Федрезерва, которая влияет на стоимость доллара. Золото чувствительно к стоимости американской валюты.