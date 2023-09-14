Золото подешевело на фоне новостей из США

Стоимость золота в четверг утром снизилась, пока инвесторы оценивают данные по росту потребительских цен в США.

Стоимость золота в четверг утром снизилась, пока инвесторы оценивают данные по росту потребительских цен в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 2,75 доллара (0,14%), до 1 929,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,12%, до 22,922 доллара за унцию.

Днем ранее Минтруда США сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 3,7% с 3,2% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,6%. В месячном выражении потребительские цены в США за август, как и ожидалось, выросли на 0,6% после роста на 0,2% в июле.

Так, данные могут дать подсказки о дальнейших действиях Федеральной резервной системой (ФРС) США в отношении монетарной политики в стране, что, в свою очередь, влияет на курс доллара и доходность американского госдолга. А эти факторы со своей стороны влияют и на рынок золота, выступающий в том числе как альтернативный рынок финансовых активов-убежищ.