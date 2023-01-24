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Золото незначительно выросло в цене

Золото незначительно выросло в цене Цена на золото во вторник утром слабо поднимается, все дальше отходя от отметки в 1 900 долларов за тройскую унцию, в ожидании новых макроэкономических данных, таких как динамика ВВП в США.
Финансы
24 января 2023 г. 09:06
Золото незначительно выросло в цене

Цена на золото во вторник утром слабо поднимается, все дальше отходя от отметки в 1 900 долларов за тройскую унцию, в ожидании новых макроэкономических данных, таких как динамика ВВП в США.

Как передает Report, это следует из биржевых котировок.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 4,7 доллара, или на 0,24%, до 1 933,3 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,27%, до 23,617 доллара за унцию.

Важным фактором для рынка золота может стать статистика ВВП США, которая будет опубликована в четверг. Аналитики полагают, что рост экономики страны в четвертом квартале, по первоначальной оценке, замедлился до 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в годовом выражении после увеличения на 3,2% кварталом ранее.

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