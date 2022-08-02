Золото незначительно подорожало

Стоимость золота во вторник утром незначительно подорожала, находясь в районе 1 790 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота во вторник утром незначительно подорожала, находясь в районе 1 790 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 2,1 доллара, или на 0,12%, до 1 789,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,8% — до 20,2 доллара за унцию.

Инвесторы продолжают следить за обстановкой на мировой арене, поскольку золото традиционно выступает как более надежный актив. Спрос на золото увеличивается в связи с потенциальным визитом на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси вопреки протестам Пекина.

Также на золотые котировки влияет доллар. Американская валюта сейчас слабеет по отношению к другим основным мировым, и утром курс евро к доллару рос до 1,0269 с уровня прошлого закрытия в 1,0261 доллара, курс доллара к йене уменьшался до 130,75 иены со 131,61 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается сейчас более чем на 0,2%.

Слабеющий доллар позитивен для золотых котировок, и они вполне в ближайшем времени могут достичь круглой отметки в 1 800 за унцию. Такое поведение американской валюты объясняется тем, что инвесторы и спекулянты ожидают в дальнейшем более умеренных темпов ужесточения монетарной политики в США. По данным CME Group, 82% аналитиков прогнозируют увеличение учетной ставки Федеральной резервной системы в сентябре на 50 базисных пунктов, до 2,75-3%, и лишь 18% аналитиков закладывают повышение вновь на 75 базисных пунктов — как это было дважды летом.